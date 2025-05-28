Bodrum'da Park Kavgası: İş Yeri Sahibi Darbedildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada iş yeri sahibi Murat Yüztaş (56) darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede denetim yapan zabıta ekipleri, motosikletlerin kaldırılmasını istedi. Motosiklet aksesuar işletmecisi Murat Yüztaş, bir tanıdığına ait motosikleti bölgeden alarak ses sistemi işletmecisi Z.Ş.S.'nin (35) iş yerinin yanındaki boş alana park etti. Bunun üzerine Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S. (26), motosikleti alıp, Yüztaş'ın işletmesinin önüne bıraktı.

AYIRMAYA ÇALIŞANLARI ENGELLEDİ

Kapının önüne çıkan Murat Yütaş ile Y.S. tartışmaya başladı. Z.Ş.S.'nin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Z.Ş.S., Yüztaş'a saldırdı. Kardeşi Y.S. ise çevredekilerin kavgaya müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Murat Yüztaş, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Yüztaş, iki kardeşten şikayetçi oldu. Z.Ş.S. ve Y.S., gözaltına alındı. Öte yandan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.