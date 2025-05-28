Bodrum'da Park Kavgası: İş Yeri Sahibi Darbedildi

Bodrum'da Park Kavgası: İş Yeri Sahibi Darbedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada iş yeri sahibi Murat Yüztaş darbedildi. Olayla ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada iş yeri sahibi Murat Yüztaş (56) darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede denetim yapan zabıta ekipleri, motosikletlerin kaldırılmasını istedi. Motosiklet aksesuar işletmecisi Murat Yüztaş, bir tanıdığına ait motosikleti bölgeden alarak ses sistemi işletmecisi Z.Ş.S.'nin (35) iş yerinin yanındaki boş alana park etti. Bunun üzerine Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S. (26), motosikleti alıp, Yüztaş'ın işletmesinin önüne bıraktı.

AYIRMAYA ÇALIŞANLARI ENGELLEDİ

Kapının önüne çıkan Murat Yütaş ile Y.S. tartışmaya başladı. Z.Ş.S.'nin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Z.Ş.S., Yüztaş'a saldırdı. Kardeşi Y.S. ise çevredekilerin kavgaya müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Murat Yüztaş, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Yüztaş, iki kardeşten şikayetçi oldu. Z.Ş.S. ve Y.S., gözaltına alındı. Öte yandan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı

Sürücü navigasyona uydu, merdivenlere daldı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.