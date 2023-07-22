Bodrum'da park halindeki otomobilde çıkan yangın 2 araca ve market deposuna sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevler 2 araca ve yakındaki bir marketin deposuna da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatte söndürürken, araçlarda ve marketin deposunda büyük oranda madde hasar meydana geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangında alevler 2 araca ve yakındaki bir marketin deposuna da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatte söndürürken, araçlarda ve marketin deposunda büyük oranda madde hasar meydana geldi.

Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi'ndeki bir süpermarketin önünde park halindeki bir otomobil, dün saat 21.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede alevler tüm otomobil sarıp, yanındaki 1 otomobil ve 1 hafif ticari araç ile yakındaki bir süpermarketin deposuna da sıçradı. O anlarda patlamalar meydana gelirken, vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede çevre güvenliği alındı. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çabası sonucunda alevler güçlükle söndürülebildi. Yanan 3 araç ve market deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.