Bodrum'da Park Halindeki Otomobilde Ceset Bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kilit sistemi arızalı olan park halindeki otomobilinin arka koltuğunda bir erkek cesediyle karşılaşan bir kişi, durumu polise bildirdi. Soruşturma başlatan polis, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan, üzerinden kimlik de çıkmayan 30 yaşlarındaki erkek cesedinin kime ait olduğu araştırılıyor.

Tekneyle balık avlamak için denize açılan bir kişi, dün saat 23.00 sıralarında, Gümbet Dolgu Alanı'na park ettiği kilit sistemi arızalı olduğu için kapıları kilitlenmeyen 34 NF 626 plakalı otomobilinin yanına döndüğünde arka koltukta bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, otomobildeki 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan, üzerinden kimlikte çıkmayan 30 yaşlarındaki erkek cesedinin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil sahibinin ifadesine başvuran polis, soruşturma başlattı.