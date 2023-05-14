Bodrum'da oyunu kullanan sahile akın etti

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da oyunu kullanan vatandaşlar sahile akın etti.

Bodrum'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için, vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Sandıklarda oy kullanma işlemi sürerken, oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıcaklığı 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da vatandaşlar denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. Başta Kumbahçe olmak üzere Gümbet ve Bitez sahillerinde yoğunluk olduğu görüldü.