Bodrum'da otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı at telef oldu, kazada iki kişi yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı at telef oldu, kazada iki kişi yaralandı. Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 16 AJV 118 plakalı otomobil, yola çıkan ata çarptı. Savrulan otomobil çöp konteynerine, kaldırıma, tabelaya ve istinat duvarına vurdu. Çarpmanın şiddetiyle kara yoluna savrulan at telef oldu, otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Telef olan at, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Bulvarı Bodrum Muğla Güncel Haberler

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