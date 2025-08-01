Bodrum'da Otomobil Köpeğe Çarptı: Çinko Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin köpeğe çarpması sonucu 'Çinko' isimli köpek yaralandı. Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı köpek, veterinere götürüldü ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde İ.Ö'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu "çinko" isimli sahipli köpek yaralandı.

Vatandaşlar tarafından veterinere götürülen köpek, müdahaleye rağmen öldü.

Öte yandan otomobilin köpeğe çarptığı anlar çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kaza sırasında caddede köpeğiyle yürüyüş yapan bir vatandaşın, sürücüye tepki göstermesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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