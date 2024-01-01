Bodrum'da Otomobil Denize Düştü, Sürücü Kurtuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil, balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası otomobil dalgıç ve çekici yardımıyla denizden çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobil, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Araç denizden dalgıç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.