Bodrum'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Kokain ve 43 Ekstazi Hap Ele Geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yolculardan Mehmet Ali Koyunsatan'ın valizinde 1 kilo 370 gram kokain ve 43 adet ekstazi hap ele geçirildi. Koyunsatan tutuklandı.