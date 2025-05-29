Bodrum'da Oto Tamir Dükkanında Yangın: 3 Milyon Liralık Zarar

Bodrum'da Oto Tamir Dükkanında Yangın: 3 Milyon Liralık Zarar
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir oto tamir dükkanında çıkan yangın, 3 milyon liralık zarara yol açtı. Elektrik prizinden çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir oto tamir dükkanında çıkan yangında, yaklaşık 3 milyon liralık zarar meydana geldi.

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki oto yıkama, oto lastik ve oto tamir dükkanında, saat 02.30 sıralarında elektrik prizinden çıktığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 itfaiye ve orman ekiplerine bağlı arazöz sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon liralık zarar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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