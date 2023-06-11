BODRUM'DA OTLUK YANGINI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'ndeki otlukta, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi. Çevredekilerin de panik yaşadığı yangın, ekiplerin 1 saat müdahalesi ile söndürüldü. Yangında bir iş yerinin bahçesindeki inşaat malzemeleri da zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)