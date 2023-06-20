Bodrum'da otluk ve makilik yangını söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan otluk ve makilik yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına Bodrum, Turgutreis ve Ortakent'ten itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 2 helikopterin ve 1 uçağın da katıldığı söndürme çalışmalarına Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri de destek verdi. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.