Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da otluk ve makilik yangını söndürüldü

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan otluk ve makilik yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına Bodrum, Turgutreis ve Ortakent'ten itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 2 helikopterin ve 1 uçağın da katıldığı söndürme çalışmalarına Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri de destek verdi. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Bodrum'da otluk ve makilik yangını

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Peksimet Mahallesi Değirmenler mevkisinde otluk alanda yangın başladı. Rüzgarla birlikte geniş bir alana yayılan yangına Bodrum, Turgutreis ve Ortakent'ten itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Havadan 2 helikopterin ve 1 uçağın da katıldığı söndürme çalışmalarına Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Güncel

Turgutreis İtfaiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title