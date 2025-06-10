Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Müskebi Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının bir karganın elektrik tellerine çarparak çıkardığı kıvılcım nedeniyle meydana geldiği belirlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Müskebi Mahallesi Kolej Sokak'tan dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yayılmadan kontrol altına alınan ve 60 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması yapıldı.
Yapılan incelemede, yangının bir karganın elektrik tellerine çarparak kıvılcım atması sonucu çıktığı tespit edildi.