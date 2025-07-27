Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Bodrum'da Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Peksimet Mahallesi'nde çıkan ot yangınına itfaiye ve hava ekipleri müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ot yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bodrum ilçesi Peksimet Mahallesi'nde otluk alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve hava unsurları sevk edildi. Ekipler tarafından alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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