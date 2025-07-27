Bodrum'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Peksimet Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Peksimet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel