Bodrum'da Otelin Çatısında Yangın Çıktı

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelin çatısında saat 12.00 sıralarında işçilerin yaptığı kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çatıya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye, 1 arazöz, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kaynak yapan 2 işçi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahalesi yapılan işçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Otelde konaklayan müşteri olmadığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel