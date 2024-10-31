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Bodrum'da Otelin Çatısında Yangın Çıktı

Bodrum'da Otelin Çatısında Yangın Çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Olayda 2 işçi dumandan etkilendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, 2 işçi dumandan etkilendi.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelin çatısında saat 12.00 sıralarında işçilerin yaptığı kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çatıya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye, 1 arazöz, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kaynak yapan 2 işçi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahalesi yapılan işçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Otelde konaklayan müşteri olmadığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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