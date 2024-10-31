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Bodrum'da Otel Çatısında Yangın: İki İşçi Dumandan Etkilendi

Bodrum'da Otel Çatısında Yangın: İki İşçi Dumandan Etkilendi
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, işçilerin kaynağından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldi. İki işçi, dumandan etkilenerek hastaneye götürüldü, ancak sağlık durumları iyi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, 2 işçi dumandan etkilendi.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir otelin çatısında saat 12.00 sıralarında işçilerin yaptığı kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çatıya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye, 1 arazöz, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kaynak yapan 2 işçi dumandan etkilendi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahalesi yapılan işçilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Otelde konaklayan müşteri olmadığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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