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Bodrum'da Ot Yangını: 5 Dönüm Alan Ziyan Gördü

Bodrum'da Ot Yangını: 5 Dönüm Alan Ziyan Gördü
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Ortakent Mahallesi'nde çıkan ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içinde kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.Ortakent Mahallesi Saime Kadın Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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