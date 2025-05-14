Bodrum'da Ot Yangını: 5 Dönüm Alan Ziyan Gördü
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Ortakent Mahallesi'nde çıkan ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içinde kontrol altına alındı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.Ortakent Mahallesi Saime Kadın Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel