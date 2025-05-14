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Bodrum'da Ot Yangını: 5 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bodrum'da Ot Yangını: 5 Dönüm Alan Zarar Gördü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.

Ortakent Mahallesi Saime Kadın Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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