Bodrum'da Ot Yangını: 5 Dekar Alan Zarar Gördü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ot yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dekar alan zarar gördü ve yangının çıkış nedeni belirlenmek üzere çalışma başlatıldı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.
Dereköy ile İslamhaneleri mahalleleri arasında saat 16.30 sıralarında ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel