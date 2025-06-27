Bodrum'da Ot Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangınında alevler ağaçlara sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar alana zarar gördü.

Akyarlar Mahallesi Akçabük Caddesi kenarında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Alevler, çevredeki ağaçlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle alevler yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),