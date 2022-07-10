Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. AA / Durmuş Genç - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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