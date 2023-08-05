Bodrum'da ormanlık alana devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çekici, kontrolünü kaybederek ormanlık alana devrildi. Çekicinin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çekicinin ve damacana suların kaldırılması için çalışma yapıldı.