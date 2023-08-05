Bodrum'da ormanlık alana devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çekici, kontrolünü kaybederek ormanlık alana devrildi. Çekicinin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çekicinin ve damacana suların kaldırılması için çalışma yapıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı.
İlker U'nun kullandığı dorsesinde damacana su yüklü 16 ALY 789 plakalı çekici, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Bariyerleri aşıp ormanlık alana savrulan çekicinin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekiplerince ambulansla alınan yaralı ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı.
Ormanlık alana savrulan çekicinin ve damacana suların kaldırılması için bölgede çalışma yapıldı.