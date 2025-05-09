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Bodrum'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Denetim Başlatıldı

Bodrum'da Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Denetim Başlatıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında termal kameralı dron ile denetimlere başladı. Ormanlara girişlerin yasak olduğu bu dönemde, piknik ve ateş yakma gibi aktivitelerin önlenmesi için sıkı kontroller yapılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman yangıyla mücadele kapsamında jandarma ekipleri, termal kameralı dron ile denetime başladı. Ekipler tarafından ormanlarda piknik yapılmaması, sigara izmariti atılmaması konusunda anons yapıldı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ve karakol timleri, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında denetimlere başladı. Muğla'da 1 Mayıs itibariyle ormanlara girişler yasaklanırken; jandarma ekipleri Çamlık, Etrim, Pınarlıbelen, Kumköy mahallelerindeki ormanlarda denetim yapıyor. Termal dron destekli yapılan uygulamalarda jandarma ekipleri, ormanın iç noktalarına girerek olası olumsuz durumlara karşı teyakkuza geçti. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan denetimleri yerinde takip ederek, ekiplerin çalışmasıyla ilgili bilgi aldı.

'BODRUM'A HEPİMİZ SAHİP ÇIKIYORUZ'

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Her türlü denetimlerimiz var. Jandarmamız, orman teşkilatımız, İHA denetimlerimiz her gün alanı tarıyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında bugün toplantılarımızı da yaptık. Jandarma ekiplerimizin denetimlerini ve kullanılan envanterleri inceledik. Vatandaşlarımız bahçelerinde ateş yakmamalı, piknik yapma işlerinden 5-6 ay kaçınılmalı, kaynak yapmak dahi şu an risk. Bodrum'a hep beraber, hepimiz sahip çıkıyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Geçen sene 2-3 yangınımız kaynaktan çıktı. Araçlarımızda yangın söndürme tüpleri bulundurmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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