Bodrum'da Orman Yangını Sonrası Ağaçlandırma Çalışmaları Başarıyla Devam Ediyor

Bodrum'da Orman Yangını Sonrası Ağaçlandırma Çalışmaları Başarıyla Devam Ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2021 yılında meydana gelen yangın sonrasında, yanan alanlara dikilen fidanlar yeşermeye başladı. 94 hektarlık alan, 139 bin 490 fidan ile ağaçlandırıldı ve bölgenin yeniden doğası canlanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan alanlar, dikilen fidanlarla yeşermeye başladı.

Güvercinlik Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021'de çıkan, geniş bir alanda etkili olan, bölgede bulunan 3 otel ve yaklaşık 2 bin tatilci için risk oluşturmasıyla da gündeme gelen orman yangınının söndürülmesinin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Yanan 94 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yıllar içerisinde yeşillendirildi. Bölgeye kızılçam, fıstık çamı ve incir olmak üzere 139 bin 490 fidan dikildi. Fidanlar, zamanla büyümeye başladı.

Güvercinlik Mahallesi sahilinden bakıldığında ağaçlandırma seferberliği dönemlerinde de dikilen fidanların yeşermeye başladığı gözlemlendi.

Yanan alanın dronla çekilen önceki ve sonraki görüntüsü, bölgenin yeniden yeşermeye başladığını gösteriyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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