Bodrum'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı

Bodrum'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başlatıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını Ortakent Mahallesi'nde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

İş yerlerine yakın noktadaki yangının kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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