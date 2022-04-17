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Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyük bir alana yayıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyük bir alana yayıldı.

Sbah saat 5: 00 civarlarından Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi.

Yakaköy mahallesinden Yalıkavak mahallesine doğru ilerleyen yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için cana başla çalıştı. Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı. 3,5 saattir süren yangın hızla büyümeye devam ediyor.

Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

Son Dakika | Bodrum'da orman yangını !

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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