Bodrum'da orman ve makilik yangını (4) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

KONTROL ALTINA ALINDIBodrum'da saat 05.00 sıralarında ormanda çıkan ve söndürüldükten sonra aynı noktada tekrar çıkan yangın, ekiplerin karadan yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alındı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum'da saat 05.00 sıralarında ormanda çıkan ve söndürüldükten sonra aynı noktada tekrar çıkan yangın, ekiplerin karadan yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),


Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Yangın, Bodrum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title