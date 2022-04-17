Bodrum'da orman ve makilik yangını (4)
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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KONTROL ALTINA ALINDIBodrum'da saat 05.00 sıralarında ormanda çıkan ve söndürüldükten sonra aynı noktada tekrar çıkan yangın, ekiplerin karadan yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alındı.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum'da saat 05.00 sıralarında ormanda çıkan ve söndürüldükten sonra aynı noktada tekrar çıkan yangın, ekiplerin karadan yoğun uğraşları sonrası kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),