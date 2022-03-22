BODRUM'DA ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU - Haberler

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BODRUM'DA ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlar tarafından ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlar tarafından ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu. Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirildi.

Torba Mahallesi sahilinde, bugün saat 07.30 sıralarında, yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir caretta caretta olduğunu fark etti. Dalgalarla hareket ettiği için yaralı olduğu zannedilen 70 santimetre boyunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının kurtarmak için çevredekiler harekete geçti. Bölgedeki belediyeye ait kafeteryada çalışanlar, balık kepçesi yardımıyla deniz kaplumbağasına müdahalede bulundu. Güçlükle kıyıya çıkartılan deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Durum, DEKAMER'e bildirildi. Vücudunda ve kabuğunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılmak üzere DEKAMER yetkilileri tarafından teslim alınacağı bildirildi.

Kafeterya çalışanı Sabri Yılmaz, deniz kaplumbağasının önce yaralı olduğunu zannedip, kurtarmak için çalışma başlattıklarını belirtip, Ölü olduğunu fark edince durumu DEKAMER'e bildirdik dedi.

BODRUM'DA ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU

BODRUM'DA ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU

BODRUM'DA ÖLÜ CARETTA CARETTA BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rehabilitasyon Merkezi, Araştırma, Bodrum, Güncel, Haberler

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