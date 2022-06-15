Bodrum'da olası acil durumlara karşı gönüllülere eğitimler veriliyor

Bodrum Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMADER) arasında imzalanan iş birliği ve koordinasyon protokolü çerçevesinde çalışmalar ve eğitimler devam ediyor.

MAG-AMADER Temsilciliği tarafından organize edilen ve iki gün süren eğitimin ilk gününde Herodot Kültür Merkezi'nde teorik eğitim düzenlendi.

Uygulamalı eğitimin verildiği ikinci gün ise deprem sonrası arama kurtarma eğitimi verildi.

Muğla AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimlere MAG-AMADER'in yanı sıra Ayyıldız Dünya Arama Kurtarma Medikal Sağlık Derneği (AYSAK) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri de katıldı.

MAG-AMADER Bodrum Temsilcisi Agah Oktay Ateş, yaptığı açıklamada, yetiştirdikleri gönüllülerle ilçede olası acil ve afet durumlarında profesyonel bir şekilde sahada görev alacaklarını ifade etti

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Mehmet Demir de eğitimlerde enkaza giriş süreci içerisinde nasıl hareket edileceği, güvenliğin nasıl alınacağı, enkaz üzerinde nasıl çalışılacağı ve enkaz altında kalmış yaralı veya vefat etmiş vatandaşlara nasıl ulaşılacağı hakkında eğitimler verildiğini aktardı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geçen yıl çıkan orman yangınlarında gönüllülerin desteğinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Eğitimlerini tamamlayan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibinin her mahallemizde gönüllülerle oluşturacağı yeni ekipler, bizim için çok önemli. Biz de belediye olarak yangın ve deprem riski olan bölgemizde eğitimlerini tamamlamış, bilinçli çalışmalar yürüten arama kurtarma ekiplerimize destek olmaya devam edeceğiz."

Bodrum Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülen eğitim ve tatbikat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.