Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi

AA - Sabri Kesen - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, öğrenciler de kıyıdaki çöpleri topladı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, öğrenciler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 2015'te hayata geçirilen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği, Ortakent Mahallesi Müsgebi sahilinde devam etti.

Etkinlikte gönüllü dalgıçlar, denize dalarak dipteki atıkları temizledi. Bodrum Dr. Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencileri de kıyı temizliği yaparak etkinliğe destek verdi.

Dalgıçlar ve çocukların topladığı 400 kilogram atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Denizden plastik, metal, lastik, ahşap ve cam atıkları çıktı.

Çalışma sonunda toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma dron ile havadan, su altı kamerasıyla da deniz dibinden görüntülendi.

Etkinliğin Müsgebi sahilinden sonraki etabının İçmeler'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi

Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi

Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi

Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi

AA / Sabri Kesen - Güncel

Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title