Bodrum'da Nesli Tükenmekte Olan Mavi Yelken Balığı Zıpkınla Vuruldu

Bodrum'da Nesli Tükenmekte Olan Mavi Yelken Balığı Zıpkınla Vuruldu
Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığı, bir kişi tarafından zıpkınla vurulmuş ve 12 bin 660 TL para cezası uygulanmıştır. Bodrum Belediyesi olayı kınayarak kamuoyunu bilgilendirmiştir.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığı, kıyıda bir kişi tarafından zıpkınla vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından balığı avlayan kişiye 12 bin 660 TL para cezası uygulandı.

Olay, öğle saatlerinde Bodrum Liman bölgesinde meydana geldi. H.A., elindeki zıpkınla nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığını vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından balığı avlayan H.A.'ya 12 bin 660 TL para cezası kesildi. Konu ile ilgili Bodrum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
