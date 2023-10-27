Bodrum'da Narkotik Operasyonunda Çok Miktarda Uyuşturucu Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan narkotik operasyonda, narkotik arama köpeği Tina'nın desteğiyle 3 kilogram skunk, 490 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Polisten uyuşturucu baskını: 2 gözaltı
Tina, uyuşturucuya geçit vermedi
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik arama köpeği desteğiyle yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken şahısların aracında narkotik arama köpeği Tina desteği ile yapılan aramalarda; 3 kilogram skunk, 490 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet fişek ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.