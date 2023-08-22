Bodrum'da Narkotik Operasyonu: 376 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince yapılan operasyonda 376 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik polisince yapılan operasyonda 376 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ilçeye uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan şahsın ikamet ettiği otel odasına operasyon düzenlendi.
Şüphelinin otel odasında yapılan aramasında toplam 27 tablet 376 adet sentetik ecza ele geçirildi. 23 yaşındaki Y.K. isimli şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel