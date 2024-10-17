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Bodrum'da Motosikletler Kaldırıldı: Görüntü Kirliliğine Son!

Bodrum'da Motosikletler Kaldırıldı: Görüntü Kirliliğine Son!
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Bodrum'da polis ve zabıta ekipleri, yolları ve kaldırımları olumsuz etkileyen motosikletleri kaldırarak görüntü kirliliğine karşı önlem aldı. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, plakasız motosikletleri çekici ile otoparka götürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve zabıta ekipleri yaptığı ortak çalışmayla kötü görüntü oluşturan motosikletleri bulunduğu yerden kaldırdı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hem kaldırıma hem de yol üzerine gelişi güzel bırakılarak yaya geçişini ve araç trafiğini olumsuz etkileyen motosikletlerden şikayetçi olan vatandaşlar durumu Zabıta Müdürlüğüne bildirdi.

Trafik zabıta ekipleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle şikayet konusu bölgeye gitti.

Bölgede bulunan motosiklet tamircilerinin önündeki 17 motosikletin sahiplerine ulaşılarak kaldırılması sağlandı. Sokak ve kaldırım üzerinde bulunan beşi plakasız 11 motosiklet ise çekici ile trafik otoparkına götürüldü. Motosikletlerden birinin ise yakalanması olduğu tespit edildi.

Çalışma sırasında zabıta ekipleri, cadde boyunca işletmeleri dolaşarak görüntü kirliliğine karşı uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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