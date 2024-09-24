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Bodrum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bodrum'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Taner Şar hayatını kaybetti. İki kişi ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazada şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Taner Şar'ın kullandığı 34 HFM 939 plakalı motosiklet, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde karşı yönden gelen İsmail Ç'nin kullandığı 38 KH 404 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Şar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan İsmail Ç. ve araçtaki Mustafa K, ambulansla hastaneye kaldırıldı, cenaze ise hastane morguna götürüldü.

Öte yandan, şarampole devrilen otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi, ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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