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Bodrum'da Motosiklet Sürücüsü Polis Ekiplerine Tekme Attı

Bodrum'da Motosiklet Sürücüsü Polis Ekiplerine Tekme Attı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ters yönden giden motosiklet sürücüsü Dilan Ceylan D., polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldığında motosiklete tekme atarak devirdi. Gözaltına alınan sürücüye yaklaşık 10 bin lira ceza uygulandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaldırım üzerinden ters yönden gelen motosikletin sürücü Dilan Ceylan D. (30), cezai işlem yapıldığı sırada polis ekiplerinin motosikletine tekme atarak devirdi. Gözaltına alınan sürücünün motosikleti trafikten men edilirken, sürücüye ise 10 bin 141 lira ceza uygulandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konacık Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ters yönde ve kaldırım üzerinde seyir halinde olan Dilan Ceylan D., bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekipler tarafından durdurulan Dilan Ceylan D.'ye cezai işlem uygulandığı sırada sürücü, polis motosikletine tekme atarak düşürdü. Dilan Ceylan D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Motosikleti ise trafikten men edilen sürücüye 10 bin 141 lira cezai işlem uygulandı.

Olay ani ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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