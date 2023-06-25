Bodrum'da Motosiklet Kazası: Yaralı Sürücüye Plaj Havlusuyla İlk Müdahale

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün dikresiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, mıcırlı yolda devrildi. Çevredekiler, yaralanan sürücünün güneşten etkilenmemesi için üstüne plaj havlusu tuttu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Turgutreis istikametine seyreden Serkan A.'nın kullandığı 06 DHE 059 plakalı motosiklet, Bodrum Ticaret Odası yakınlarında, emniyet şeridindeki mıcırlı bölgede kayarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Serkan A. yaralandı. Çevredekiler ve olay yerinden geçen bir doktor, Serkan A.'nın yardımına koştu. Yaralının üzerine, güneşten korunması için plaj havlusu tutuldu. Başına darbe aldığı noktaya da buzlu pansuman yapıldı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin gerekli müdahalesi sonrası Serkan A. Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.