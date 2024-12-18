Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Tolga Işın, otomobille çarpışmasının ardından hayatını kaybetti. Işın, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın ağabeyiydi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tolga Işın'ın kullandığı 48 AJV 273 plakalı motosiklet, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda, Çetin T'nin idaresindeki 34 JD 3199 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Işın, sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tolga Işın'ın, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.