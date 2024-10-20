Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Anmaz hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Turgay K'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde aynı yönde seyreden Kadir Anmaz idaresindeki 48 LY158 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Anmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emekli itfaiyeci olduğu öğrenilen Anmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Otomobil Olaylar 3-sayfa Güncel Bodrum Yaşam Kaza

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu

 Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024 (5 BİN TL)? Kirli Sepeti CANLI izle! 20 Ekim Kirli Sepeti 38. BÖLÜM FULL İZLE! Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Roma Inter maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Roma Inter maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 5. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Mahsun Karaca kimdir? Röportaj Adam Mahsun Karaca kaç yaşında, hangi programlara katıldı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon kadrosunda kimler var? Mahsun Karaca katıldı mı? Teşkilat CANLI izle! TRT 116. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı? Yunus Akgün Beşiktaş (KÜFÜRLÜ) paylaşımı ne? Yunus Akgün ceza alacak mı? Pasif ötenazi nedir? (Yenidoğan Çetesi) Pasif ötenazi ne demek? Samsunspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Samsun maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.