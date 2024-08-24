Bodrum'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Buğra Ekin (25), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi Bodrum-Turgutreis kara yolunda meydana geldi. Buğra Ekin idaresindeki 48 AHC 514 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde duran İsa D. (24) ait 33 DRY 43 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ekin, motosiklet ve TIR dorsesinin arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Buğra Ekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle jandarma tarafından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Buğra Ekin'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, TIR sürücüsü İsa D. gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),