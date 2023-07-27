Bodrum'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Hakan Çatak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Çatak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bodrum Belediyesi şoförü olan Çatak'ın cenazesi Bodrum'da defnedilecek.