Bodrum'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Hakan Çatak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Çatak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bodrum Belediyesi şoförü olan Çatak'ın cenazesi Bodrum'da defnedilecek.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde devrilip, metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Hakan Çatak (46), hayatını kaybetti.
Kaza, 25 Temmuz'da gece saatlerinde Yokuşbaşı mevkisinde meydana geldi. Hakan Çatak'in kontrolünü yitirdiği 48 AIF 730 plakalı motosiklet, devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada Çatak ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Muğla'da özel bir hastaneye sevk edilen Çatak, bugün hayatını kaybetti. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Çatak'ın cenazesi, Bodrum'da toprağa verilecek.