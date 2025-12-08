Haberler

Bodrum'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 82 yaşındaki Erbil Gürül hayatını kaybetti. Kaza, genç bir sürücünün kullandığı motosikletle çarpışma sonucu gerçekleşti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücülerden Erbil Gürül (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. S.A.'nın (14) kullandığı motosiklet ile Erbil Gürül yönetimindeki 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüleri savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürül ve S.A., ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gürül, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
