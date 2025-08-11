Bodrum'da Motosiklet Kazası: 46 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Çimentepe (46) hastanede hayatını kaybetti. Olay, Peksimet Mahallesi'nde gerçekleşti.
Emrah Çimentepe'nin (46) kullandığı motosiklet, Peksimet Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çimentepe, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Çimentepe'nin kullandığı motosikletin çöp konteynerine çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel