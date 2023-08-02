Bodrum'da Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabaha karşı Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede 'U' dönüşü yapan otomobil, motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede 'U' dönüşü yapan Ramazan Y.'nin kullandığı 06 AB 6309 plakalı otomobil, Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü Ramazan Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - MUĞLA