Bodrum'da Motosiklet-Kamyonet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motosiklet-Kamyonet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 16 yaşındaki İlkcan Durgut yaşamını yitirdi, yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı Yaren Ö. ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücü İlkcan Durgut (16) yaşamını yitirdi, arkasındaki arkadaşı Yaren Ö. (14) ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kızılağaç Mahallesi Deve Güreşi Arenası önünde meydana geldi. İlkcan Durgut idaresindeki 48 AVH 019 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Davut Ö. (30) yönetimindeki 75 AAB 931 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Durgut ve arkasındaki arkadaşı Yaren Ö. savrulup, yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Durgut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yaren Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durgut'un cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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