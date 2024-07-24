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Bodrum'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobil karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Saat (70) hayatını kaybederken otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gürece-Bağla yolunda meydana geldi. Bağla'dan Gürece istikametine giden plakasız motosikletin kasklı sürücüsü Mustafa Saat, karşı yönden gelen Tansel Cüneyt D. idaresindeki 34 BR 0757 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Saat'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tansel Cüneyt D. ile Jülide D. ilk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Mustafa Saat'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol iki yönlü trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Bodrum Muğla Trafik Kazaları Güncel Haberler

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