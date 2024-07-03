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Bodrum'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi'nde, K.H'nin kullandığı 20 H 8180 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 ADN 691 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet, çarpışmanın şiddetiyle savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde, üzerine kimlik bulunmadığı tespit edilen motosiklet sürücüsü ile motosikletteki Abdulkadir T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki kişinin cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet trafik Bodrum Muğla Trafik Kazaları Güncel Haberler

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