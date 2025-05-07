Bodrum'da Motosiklet-Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cevat Şakir Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hüseyin T. idaresindeki 48 AIZ 384 plakalı motosiklet ile Ceylan B.'nin kullandığı 34 GS 0090 plakalı ciple çarpıştı. Motosikletten yere savrulan Hüseyin T. ve Osman A. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.