Bodrum'da Motoryatta Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi açıklarında çıkan yangın, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoryatta çıkan yangın söndürüldü.
Yalıkavak Mahallesi açıklarında yaklaşık 30 metrelik motoryattan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.
İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyük çapta hasarın meydana geldiği motoryat daha sonra marinaya çekildi.