Bodrum'da Motoryatta Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Bodrum'da Motoryatta Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi açıklarında çıkan yangın, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motoryatta çıkan yangın söndürüldü.

Yalıkavak Mahallesi açıklarında yaklaşık 30 metrelik motoryattan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

İlk belirlemelere göre elektrik tesisatından çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyük çapta hasarın meydana geldiği motoryat daha sonra marinaya çekildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.