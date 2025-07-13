Bodrum'da Motoryat Yangını: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Bodrum'da Motoryat Yangını: Siyah Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motoryatta çıkan yangın, bölgedeki sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Yangın sonrası yükselen siyah dumanlar, yarımadanın birçok noktasından görünür hale geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir motoryatta yangın çıktı. Motoryat alev alev yanarken siyah dumanlar yarımadanın birçok noktasından görüldü.

Türkbükü Sahili açıklarında bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürerken, çıkan dumanlar yarımadanın birçok noktasından görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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